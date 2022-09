FC Bayern: Offenbar Einbruch bei Thomas Müller während Barça-Spiel

Schreck für Thomas Müller: Ausgerechnet an seinem Geburtstag wurde beih im offenbar eingebrochen.

Während Thomas Müller gerade in der Allianz Arena am Bayern-Sieg (2:0) gegen den FC Barcelona arbeitete, ist bei ihm Zuhause wohl eingebrochen worden. Ausgerechnet an seinem Geburtstag wurde er bestohlen, so berichtet die Bild.

Als Geburtstagskind Thomas Müller im Anschluss an den Sieg gegen den FC Barcelona nicht wie üblich für Fragen der Journalisten zur Verfügung stand, sondern einen "privaten Termin" als Grund für die direkte Heimfahrt angab, dachten die Medien vor Ort wohl, es ginge um eine abendliche Geburtstagsfeier. Dabei waren die Nachrichten, die Müller nach dem Abpfiff erhielt, zwar eine Überraschung, jedoch keine positive: Bei ihm wurde dem Blatt zufolge eingebrochen.

Einbruch bei Bayern-Star Thomas Müller: Diebe erbeuten zahlreiche Wertgegenstände

Etwa zum Anpfiff der zweiten Halbzeit gegen die Katalanen soll der Alarm bei der Polizei eingegangen sein. Die Polizei Oberbayern Süd bestätigte einen Einbruch in der Gemeinde Otterfing, in der die Villa von Müller liegt. Doch anstatt Müller etwas zu seinem Geburtstag zu schenken, erbeuteten die Täter der Polizeimeldung zufolge "Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich".

Die Einbrecher sind dem Bericht der Zeitung zufolge über ein angrenzendes Feld geflüchtet und konnten aufgrund der Dunkelheit nicht ausgemacht werden. Sowohl mit Spürhunden als auch mit einem Polizeihubschrauber seien die Diebe gesucht worden. "Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur", war die ernüchternde Meldung der Polizei.

Am Dienstagabend hatte der FC Bayern den größten Konkurrenten in der Champions-League-Gruppe C nach hartem Kampf mit 2:0 besiegt und sich damit in eine gute Ausgangslage gebracht. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Barcelona und Inter Mailand sowie sechs vor Viktoria Pilsen führt man die Gruppe an.