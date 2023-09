FC Bayern: So reagiert Thomas Müller auf Julian Nagelsmann als neuen DFB-Coach

Für Thomas Müller ist der neue Bundestrainer gleichzeitig der alte Trainer. Freut er sich auf Nagelsmann?

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller vom FC Bayern München hat auf die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer reagiert. Er äußerte sich nach dem 7:0 der Bayern am Samstag gegen den VfL Bochum sehr positiv - und gab auch eine Einschätzung zu Sandro Wagner ab.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nagelsmann, der im Frühjahr als Trainer in München entlassen worden war, hat einen Vertrag bis Ende Juli 2024 unterschrieben und wird die DFB-Elf damit bei der Heim-EM 2024 betreuen. Seine Co-Trainer sind Benjamin Glück und Sandro Wagner.

WAS WURDE GESAGT? "Was man schon bei der PK gesehen hat: Die Energie, die Freude, die er hat, diesen Job auch ausfüllen zu dürfen", bemerkte Müller in der Mixed Zone der Allianz Arena. "Es wird uns gut tun, eine frische Energie zu haben."

Nagelsmann habe "sehr viele Pläne in der Schublade und ich glaube, dass er einen passenden für diese Mannschaft finden wird", betonte der 34-Jährige. "Jetzt geht es darum, dass sich alle kennenlernen."

Er selbst war von Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick für die Länderspiele im September gegen Japan (1:4) und Frankreich (1:0) nachnominiert worden und hatte gegen die Franzosen den Siegtreffer erzielt. "Bei mir ändert sich im Vergleich zu vorher nix. Ich stehe zur Verfügung", lachte Müller. "Den Rest müsst ihr Julian fragen."

Vom steilen Aufstieg seines ehemaligen Teamkollegen Sandro Wagner zeigte sich Müller nicht überrascht: "An sich ist es ein normaler Werdegang. Es war irgendwo klar vorgezeichnet, dass Sandro seinen Weg gehen wird. Manchmal öffnen sich Türen schneller und manchmal später."

Die nächsten Länderspiele für Deutschland stehen im Rahmen einer USA-Reise auf dem Programm: Am 14. Oktober geht es gegen die Vereinigten Staaten, vier Tage später wird gegen Mexiko getestet.