FC Bayern München: Thiago kritisiert Nicht-Absage der Bundesliga durch die DFL - "Das ist verrückt"

Mittelfeldspieler Thiago vom hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) hinsichtlich ihrer Entscheidung, den kommenden -Spieltag trotz des grassierenden Coronavirus stattfinden zu lassen, kritisiert. "Das ist verrückt. Bitte hört auf, herumzueiern und kommt in die Realität zurück. Lasst uns ehrlich sein, es gibt viel wichtigere Sachen als Sport", schrieb der Spanier auf Twitter.

Die DFL hatte am Freitag verkündet, die anstehenden Paarungen nicht abzusagen und stattdessen vorgeschlagen, die Liga ab Dienstag bis einschließlich 2. April ruhen zu lassen.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.