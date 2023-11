FC Bayern: Tendenz bei Leroy Sané wohl Richtung Vertragsverlängerung

Wohin führt die Zukunft von Leroy Sané? Der Offensivstar des FC Bayern München hat offenbar eine Tendenz.

WAS IST PASSIERT? Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern München läuft noch bis 2025. Seit Wochen gibt es Gerüchte um die Zukunft des 27-Jährigen, klar ist: Sané will in jedem Fall einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Laut dem Bild-Podcast "Bayern-Insider" tendiert der deutsche Nationalspieler wohl zu einem Verbleib beim FC Bayern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit seiner Partnerin und seinen Kindern soll er sich in München nach der Renovierung seines Hauses sehr wohlfühlen, eine Zukunft beim deutschen Rekordmeister ist für Sané demnach attraktiver als ein Wechsel nach England.

WAS WURDE GESAGT? Bei der momentanen Formstärke Sanés ist auch der FC Bayern gewillt, die Zusammenarbeit zu verlängern: "Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund vor kurzem.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga BVB FCB Spielvorschau