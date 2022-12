FC Bayern: Tauschgeschäft Coman vs. Pulisic mit dem FC Chelsea?

Der FC Chelsea will angeblich Kingsley Coman vom FC Bayern im Tausch für Christian Pulisic holen. Das ist dran an dem wilden Gerücht.

WAS IST PASSIERT? Laut der italienischen Plattform Calcio Mercato Web soll zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea ein spektakuläres Tauschgeschäft im Raum stehen. Im Zuge dessen soll Kingsley Coman zu den Blues wechseln, Christian Pulisic im Gegenzug zum FC Bayern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Chelsea will unter seinem neuen Trainer Graham Potter nach dem schwachen Saisonstart seinen Kader umgestalten. Pulisic steht bei den Blues noch bis 2024 unter Vertrag. Sollte der US-Amerikaner seinen Vertrag nicht verlängern, will ihn der FC Chelsea abgeben - verkaufen oder eben ausleihen.

Laut der Bild denkt der FC Bayern München aber nicht daran, Coman abzugeben. Der Franzose hatte im Frühjahr 2022 seinen Vertrag bis 2027 verlängert, was als klares Zeichen zu verstehen ist, dass der Rekordmeister noch lange mit Coman plant. Der FC Bayern soll seinen Offensivspieler auch dann nicht gegen den Ex-Dortmunder tauschen wollen, wenn der FC Chelsea noch einige Millionen drauflegt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Coman spielt bisher eine für seine Verhältnisse schwache Saison 2022/23 beim FC Bayern. Wegen diverser Sperren und eines Muskelfaserrisses kam er wettbewerbsübergreifend nur in 13 Spielen zum Einsatz, in denen ihm ein Tor gelang. Oft zählte er nicht zur Startformation von Trainer Julian Nagelsmann.