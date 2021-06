Ex-Bayern-Talent Gianluca Gaudino wechselt nach Sandhausen

Nach zweieinhalb Jahren bei den Young Boys in Bern heuert der einstige U20-Nationalspieler zur kommenden Spielzeit in Sandhausen an.

Der SV Sandhausen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seinen bereits fünften Spieler für die kommende Saison in der 2. Bundesliga verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt Gianluca Gaudino vom Schweizer Meister Young Boys Bern zum SVS. Willkommen am #Hardtwald, Gianluca! 👋



Der ehemalige Junioren-Nationalspieler sagte: "Ich bin in der Rhein Neckar Region aufgewachsen und kenne mich daher hier gut aus. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und kann kaum erwarten, dass es los geht." Gianluca Gaudino spielte elfmal für den FC Bayern Gaudino hat einst die Jugendabteilung von Bayern München durchlaufen und auch elf Partien für die Profimannschaft absolviert. Zwei Deutsche Meisterschaften gewann er als Spieler des FCB. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Sohn des früheren Bundesligaspielers Maurizio Gaudino im Münchner Starensemble jedoch nicht.