FC Bayern: Talent Frans Krätzig unterschreibt langfristigen Profivertrag

Könnte mit Frans Krätzig mal wieder ein Bayern-Talent den Durchbruch bei den Profis schaffen?

WAS IST PASSIERT? Rekordmeister Bayern München hat sein Nachwuchstalent Frans Krätzig langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 20-Jährige einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027. Der Defensivspieler hatte Ende September gegen den VfL Bochum sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Krätzig, der vor sechs Jahren vom 1. FC Nürnberg in das Nachwuchsleistungszentrum der Münchner gewechselt war, sei "ein wunderbares Beispiel, wie wir auch künftig Talente beim FC Bayern entwickeln und idealerweise in unsere Profimannschaft integrieren wollen", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

WAS SAGEN DIE BETEILIGTEN? Krätzig war in diesem Sommer auf der Asienreise der Münchner erstmals Teil der Profimannschaft und konnte sich seitdem mit guten Leistungen empfehlen. "Ich bin sehr stolz", sagte er: "Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich bin allen dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit und werde versuchen, immer mein Bestes zu geben."

