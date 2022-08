FC Bayern: Talent Emilian Metu wird nach Österreich zu Austria Klagenfurt verliehen

Der FC Bayern verleiht das nächste Talent aus den eigenen Reihen - Emilian Metu zieht es zu Austria Klagenfurt.

Der FC Bayern München verleiht das nächste Talent in die österreichische Bundesliga. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagvormittag vermeldete, wird Emilian Metu für ein Jahr an Austria Klagenfurt verliehen.

Metu ist U19-Nationalspieler Österreichs und kam vor einem Jahr aus St. Pölten in die Akademie der Bayern. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

FC Bayern: Talent Rhein ebenfalls nach Österreich verliehen

Der Mittelfeldspieler ist das nächste FCB-Talent, welches leihweise den Umweg über die österreichische Bundesliga geht. Thorben Rhein etwa ist für ein Jahr an Austria Lustenau ausgeliehen und soll Spielpraxis sammeln, Daniel Francis und Shaoziyang Liu wiederum spielen ebenfalls in Klagenfurt.

Metu lief seit seinem Wechsel zum FCB nur für die Reserve der Bayern auf, in der Regionalliga Bayern absolvierte er 34 Spiele, erzielte fünf Tore und legte vier weitere auf.