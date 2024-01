Erhält ein Transferkandidat des FC Bayern nun doch die Freigabe für einen Wechsel im Januar?

Seine Flexibilität macht Tomiyasu für die Bayern interessant. Ist ein Transfer im Januar nun doch möglich?

WAS IST PASSIERT? Über ein mögliches Interesse des FC Bayern München an Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal wird schon seit längerem spekuliert. Nun könnte das Thema möglicherweise wieder heißer werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hieß es zuletzt noch, Arsenal wolle den Rechtsverteidiger im Januar nicht ziehen lassen, hat sich die Haltung der Londoner nun angeblich geändert. Bezüglich eines Interesses der SSC Neapel an Tomiyasu berichtet die italienische Zeitung Il Mattino nämlich, dass Arsenal bereit sei, den Japaner im Januar per Leihe abzugeben.

Sollte dem so sein, könnte sich auch Bayern wieder verstärkt um Tomiyasu bemühen, der unter anderem wegen seiner Flexibilität für den deutschen Rekordmeister interessant ist. So kann der 25-Jährige auf beiden Außenbahnen verteidigen und auch als Innenverteidiger agieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tomiyasu spielt seit 2021 bei Arsenal, ist bei den Gunners in dieser Saison aber häufig nur Ergänzungsspieler. Insgesamt steht er in 2023/24 bisher bei 20 Pflichtspieleinsätzen.