FC Bayern: Stürmer Mathys Tel nach Supercup-Niederlage rassistisch beleidigt

Der Stürmerstar wurde nach der Pleite gegen Leipzig in den Sozialen Medien beleidigt.

WAS IST PASSIERT? Sturmtalent Mathys Tel ist nach dem 0:3 des FC Bayern München im Supercup gegen RB Leipzig in den Sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

WAS WURDE GESAGT? Der FC Bayern stellte sich am Sonntag hinter den 18-jährigen Franzosen und gegen die Attacken. "Wir verurteilen die menschenverachtenden Kommentare, denen Mathys Tel auf Social Media ausgesetzt wurde, aufs Schärfste", erklärte der Meister bei Twitter.

"Wer solche widerlich rassistischen Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern. Mathys, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung", ergänzte der Klub.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tel wurde im Duell mit dem DFB-Pokalsieger in der Startelf aufgeboten, nach einigen vergebenen Großchancen musste er in der 64. Minute nach einigen vergebenen Großchancen dem Star-Zugang und Bayern-Debütanten Harry Kane weichen.