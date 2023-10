FC Bayern: Startransfer fällt mit Knieverletzung mehrere Wochen aus

Pernille Harder ist beim FCB auf Anhieb durchgestartet, nun muss sie eine Zwangspause einlegen.

WAS IST PASSIERT? Der deutsche Meister Bayern München muss "mehrere Wochen" auf Leistungsträgerin Pernille Harder verzichten. Die Offensivspielerin zog sich beim 2:0-Erfolg bei der SGS Essen am vergangenen Sonntag eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zu. Die Diagnose gab der Klub offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Dänin, die im Sommer vom FC Chelsea an die Isar gewechselt war, hatte die Blessur bei ihrem Führungstreffer zum 1:0 erlitten und war in der Folge ausgewechselt worden.

WAS WURDE GESAGT? In einem Statement auf X schrieb Harder: "Ein kleiner Rückschlag, aber ich werde schon bald wieder kämpfen. Bis dahin fiebere ich mit den FCB-Frauen und Dänemark von außerhalb des Rasens mit."

WIE GEHT ES WEITER? Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet das Münchner Team von Trainer Alexander Straus am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.

Harder, die bereits drei Saisontore auf dem Konto hat, wackelt wegen ihrer Verletzung auch für das Top-Spiel gegen den VfL Wolfsburg in gut drei Wochen. Am 5. November treffen die beiden Spitzenteams aufeinander.