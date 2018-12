Transfergerücht: FC Bayern will Southampton bei Leipzigs Dayot Upamecano dazwischenfunken

Ralph Hasenhüttl möchte seinen ehemaligen Schützling Dayot Upamecano gerne nach England holen, doch das will nun wohl der FC Bayern verhindern.

Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an Innenverteidiger Dayot Upamecano vom Bundesligarivalen RB Leipzig. Das berichtet calciomercato.com.

Der deutsche Rekordmeister will dabei wohl dem ehemaligen Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl zuvorkommen, der seit kurzer Zeit beim FC Southampton an der Linie steht und bereits erstes Interesse an dem jungen Franzosen signalisiert haben soll.

Auch der AC Milan an Upamecano dran?

Neben den beiden Vereinen wird in dem Bericht auch der AC Mailand als Interessent genannt. RB fordert für den 20-Jährigen wohl um die 33 Millionen Euro Ablöse. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Upamecano kam im Winter 2017 für zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg in die Bundesliga, wo er seitdem 52 Spiele absolvierte.