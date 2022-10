Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? Die Bundesliga live im TV und STREAM sehen

Bayern München empfängt zuhause den SC Freiburg. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am Sonntagabend (16. Oktober 2022) ist der SC Freiburg zu Gast beim FC Bayern München. Die Bundesligapartie wird um 19:30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

44-mal trafen die beiden Teams bereits aufeinander, nur viermal ging der SC Freiburg als Sieger vom Platz. Aktuell stehen die Freiburger in der Tabelle allerdings einen Platz vor dem FC Bayern. In den letzten zehn Spielen kassierte das Team von Christian Streich keine einzige Niederlage, die letzte Partie gewann man mit 4:0 gegen den FC Nantes in der Europa League. Die Bayern waren mit 4:2 gegen Viktoria Pilsen erfolgreich. Bei diesem Duell will sicherlich keine Mannschaft Punkte herschenken, wir können uns also auf ein spannendes Spiel freuen.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? - Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 16. Oktober - 19:30 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? - Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Beide teilen sich die Rechte, DAZN zeigt alle Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag, die übrigen Partien am Samstag sind nur bei Sky zu sehen.

Eine Übertragung der Bundesliga im deutschen Free-TV gibt es leider nicht mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? - Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Wie gerade beschrieben ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich für die Übertragung der Sonntagsspiele, dementsprechend ist natürlich auch die Partie zwischen Bayern und Freiburg nur dort zu sehen. Was genau bietet DAZN aber noch eigentlich und wie könnt Ihr dort zusehen? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Neben der Bundesliga könnt Ihr dort die italienische, spanische und französische Liga sehen, genauso wie den Großteil der Champions-League-Spiele. Außerdem zeigt DAZN auch Übertragungen aus den Bereichen Darts, Tennis, Kampf- oder Motorsport. Ihr seid eher Fans von US-Sport? Kein Problem, auch die NBA und NFL hat der Streamingdienst im Angebot.

Kostenlos ist das Zusehen allerdings nicht möglich. Im Monatsabo fallen 29,99 Euro pro Monat an, im Jahresabo werden pro Monat 24,99 Euro fällig. Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr die LIVE-STREAMS von DAZN verfolgen könnt.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr am 16. Oktober ab 18:45 Uhr die Vorberichterstattung mit Laura Wontorra sehen, bevor dann um 19:30 Uhr Kommentator Uli Hebel mit Experte Sandro Wagner übernimmt.

Mehr Infos zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen kostenlosen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. SC Freiburg? - Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.