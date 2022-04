Kündigt sich da beim FC Bayern wieder ein Knistern zwischen Trainer und Sportvorstand wie zu Flick-Zeiten an? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld bezeichnete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Kaderplanung als "komplexes Thema", und sah "sicherlich ein paar Baustellen".

Bei einem Kader, der lange zusammengespielt habe, müsste man irgendwann auch "bisschen was Neues machen". Dann forderte Nagelsmann auch etwas Wagnis bei den Transfers: "Irgendwann musst du ein bisschen ins Risiko gehen, in der Hoffnung, dass hinten dann mehr rauskommt. An diesem Punkt sind wir gerade, das gut zu überlegen, zu rechnen und zu kalkulieren."

FC Bayern: Salihamidzic will keine "großen Risiken" eingehen

Vor dem Spiel gab es dann von Hasan Salihamidzic direkt eine Antwort bei DAZN: "Es wird nicht so sein, dass wir irgendwelche großen Risiken eingehen werden." Ein solches Vorgehen sei nicht "FC Bayern-like".

Nach dem Spiel sagte Nagelsmann dann wiederum, dass es "gute Lösungen gibt, die nicht so risikofreudig sind". Fortsetzung folgt bald bestimmt.