FC Bayern: Salihamidzic schwärmt von Joshua Kimmich

Hasan Salihamidzic schwärmt nach dem Sieg auf Schalke von FCB-Star Joshua Kimmich und bezeichnet ihn gar als "einen der besten Spieler Europas".

Nach dem 1:0 im -Viertelfinale beim , bei dem Joshua Kimmich den einzigen Bayern-Treffer erzielte, schwärmte Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom Defensivspieler.

"Für mich ist er einer der besten Spieler Europas", sagte 'Brazzo' den Journalisten. "Der Junge kann einfach alles", fügte er hinzu.

FC Bayern: Kimmich ersetzte auf Schalke Boateng im Abwehrzentrum

Kimmich war für den erkrankten Jerome Boateng aus dem defensiven Mittelfeld in die Viererkette gerückt. "In seinen Stärken ist er überall besser geworden - egal, wo man ihn aufstellt", freute sich Salihamidzic.

Dies beweisen auch die nackten Zahlen. Kimmich spielte in der ersten Halbzeit mit 90 Pässen genauso viele wie das gesamte Schalker Team. Am Ende waren es 164 Pässe bei einer Passquote von 95 Prozent. Alle Schalker kamen in 90 Minuten auf 202 Zuspiele.