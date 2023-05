FC Bayern: Sadio Mané soll Angebot von Al-Hilal aus Saudi-Arabien gehabt haben

Lionel Messi, Eden Hazard - und Sadio Mané: Auch der Name des Bayern-Angreifers soll bei den Saudis auf dem Einkaufszettel stehen.

WAS IST PASSIERT? Der saudi-arabische Spitzenklub Al-Hilal hat bei Angreifer Sadio Mané vom FC Bayern wegen eines Transfers in diesem Sommer angeklopft. Das berichtet Foot Mercato. Der senegalesische Nationalspieler habe allerdings eine Absage in die Saudi Pro League geschickt und erklärt, sich beim FCB trotz der verkorksten ersten Saison durchsetzen zu wollen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr Anfang 2023 sollen weitere Superstars nach Saudi-Arabien gelockt und damit die Strahlkraft der Liga erhöht werden. Al-Hilal wirbt auch mit einer lukrativen Offerte um PSG-Superstar Lionel Messi.

Laut Foot Mercato sei außerdem Real Madrids Edelreservist Eden Hazard ein Transferkandidat. Der Belgier sei bereits im Winter kontaktiert worden, wolle aber seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei PSG erfüllen.

Sadio Mané steht derweil nach seinem 32-Millionen-Euro-Transfer vom FC Liverpool im Vorjahr noch bis 2025 an die Bayern gebunden. Es halten sich wegen seiner durchwachsenen Leistungen hartnäckig Wechselgerüchte, zuletzt gab es auch Spekulationen um eine Rückkehr in die Premier League.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/ GOAL

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In seiner ersten Saison bei den Roten absolvierte Mané 38 Pflichtspiele, in denen dem 31-Jährigen 12 Tore und 6 Assists gelangen.