FC Bayern: Sadio Mané muss gegen Bremen verletzt raus

Schlechte Nachricht für den FC Bayern - und vielleicht auch für den Senegal: Kurz vor der WM hat sich Sadio Mané im Spiel gegen Bremen verletzt.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané ist während der ersten Halbzeit des Bundesliga-Spiels seines FC Bayern München gegen Werder Bremen am Dienstag ausgewechselt worden. In der 15. Minute setzte sich der Senegalese auf den Rasen und zeigte Probleme mit seinem rechten Unterschenkel an. Kurz darauf wurde er in der 20. Minute für Leroy Sané ausgetauscht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Mit einer ersten Vermutung, wie schwer die Blessur ist, werden sich die Bayern-Verantwortlichen wohl erst einmal zurückhalten. Eine genauere Untersuchung dürfte am Mittwoch erfolgen. Für Mané steht aber damit aller Voraussicht auch seine WM-Teilnahme auf dem Spiel. In nicht einmal zwei Wochen muss der Senegal gegen die Niederlande in Katar ran (21. November). Ob dann auch Kapitän Sadio Mané auf dem Feld stehen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im Sommer wechselte Sadio Mané für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern. Dort kommt er in seiner Premierensaison bislang auf 15 Scorerpunkte (11 Tore, 4 Assists) in insgesamt 23 Pflichtspielen.