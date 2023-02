FC Bayern: Ryan Gravenberch soll im Visier des FC Liverpool sein

Die Reds wollen ihre Zentrale zur kommenden Spielzeit umbauen. Ein Kandidat dabei: Bayerns Edelreservist Ryan Gravenberch.

WAS IST PASSIERT? Die Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool an Ryan Gravenberch vom FC Bayern erhalten neue Nahrung. Nach Informationen von Sport1 sollen die Reds mit Blick auf einen möglichen Transfer im kommenden Sommer Erkundigungen über den zentralen Mittelfeldspieler eingeholt haben.

WAS WURDE GESAGT? Sport1-Chefreporter Kerry Hau erklärte im Podcast Die Bayern-Woche zu Gravenberch: "Liverpool hat Interesse. Sie wollen im Sommer ihr Mittelfeld verjüngen und können sich gut vorstellen, zwei neue Achter zu holen – also einen weiteren Spieler neben Wunschspieler Jude Bellingham."

Der englische Spitzenverein habe "sich im Umfeld von Gravenberch schon nach ihm erkundigt, wie er so als Typ ist", führte Hau weiter aus. Konkrete Verhandlungen habe es aber noch nicht gegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool spielt eine mäßige Saison. Der Klub von Teammanager Jürgen Klopp droht in der Premier League einen Champions-League-Rang zu verpassen und kassierte unter der Woche eine 2:5-Packung im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Real Madrid. Ein Umbau des Kaders im Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Gravenberch war bei den Reds bereits vor einigen Wochen gerüchteweise im Gespräch. Der 20-Jährige hat sich seit seinem 18,5-Millionen-Transfer von Ajax nach München noch nicht durchgesetzt. Im Herbst klagte er unter anderem in der Münchner Abendzeitung: "Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen. Aber ich muss geduldig bleiben."

Gravenberchs Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2027 datiert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch lief für den FCB in dieser Saison in 22 Pflichtspielen (ein Tor, ein Assist) auf. Allerdings absolvierte er nur zwei Partien über die volle Distanz. Auch deshalb schaffte er es nicht in den niederländischen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar.