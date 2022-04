FC Bayern - Rummenigge rüffelt Nagelsmann: "Eine oder andere diskussionswürdige Entscheidung"

Der frühere Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Julian Nagelsmann für seine erste Saison beim FC Bayern München ein insgesamt positives Zeugnis ausgestellt. Allerdings übte Rummenigge auch Kritik.

"Grundsätzlich hat er bis Dezember einen Topjob gemacht. In der Rückrunde, finde ich, gab es auch die eine oder andere diskussionswürdige Entscheidungen, was Taktik oder insgesamt die Dinge betrifft", sagte Rummenigge bei Bild Live.

FC Bayern - Rummenigge: Nagelsmann bleibt hoffentlich lange beim FCB

"Aber grundsätzlich ist er ein guter, interessanter Trainer, der hoffentlich auch lange beim FC Bayern bleibt. Weil wenn Bayern einen Trainer mit einer gewissen Kontinuität hatte, waren das immer erfolgreiche Jahre", ergänzte der 66-Jährige.

GettyImage

Rummenigge bat angesichts der Tatsache, dass Nagelsmann in seinem ersten Jahr als FCB-Coach "nur"den Meistertitel geholt hat, um Geduld. "Dem FC Bayern reicht manchmal nicht nur der nationale Titel. Man erwartet, dass man in der Champions League zumindest das Halbfinale erreicht. Das ist jetzt in diesem Jahr verpasst worden mit dem Ausscheiden gegen Villarreal. Das war natürlich schon eine Enttäuschung. Die wird er wegstecken müssen. Er wird im nächsten Jahr neu angreifen müssen. Man muss ihm die Zeit geben", sagte Rummenigge.

Auch zu seinem Nachfolger Oliver Kahn, der im vergangenen Jahr zum Vorstandsvorsitzenden des Rekordmeisters aufstieg, äußerte sich Rummenigge: "Grundsätzlich habe ich ein gutes, freundschaftliches und respektvolles Verhältnis. Oliver muss seinen eigenen Weg geben, seine eigenen Entscheidungen treffen. Und da wird er auch Fehler machen. Man muss auch irgendwann mal den Staffelstab übergeben. Ich will ihm nicht dauerhaft Ratschläge geben. Er wird seine Erfahrungen machen müssen."