FC Bayern: Robert Lewandowski zum achten Mal Polens Fußballer des Jahres

Stürmerstar Robert Lewandowski arbeitet in seiner polnischen Heimat weiter an seinem Status als Legende. Der Torjäger von Rekordmeister Bayern München setzte sich zum achten Mal bei der Wahl zum Fußballer des Jahres durch, die seit 1973 durch das Fachmagazin Pilka Nozna ausgerichtet wird. Lewandowski holte sich den Titel damit von Nationaltorhüter Lukasz Fabianski zurück, der im Vorjahr die siebenjährige Siegesserie des 31-Jährigen beendet hatte.

Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, dzięki Wam jestem silniejszy🙏

Thank you very much for the award and the title of Footballer of the Year 2019 in Poland, as well as for naming the Polish National Team of which I am the captain - the team of the year🇵🇱#PiłkaNożna #GalaPN pic.twitter.com/PXn4byvpN3