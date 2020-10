FC Bayern - Mario Jardel über Robert Lewandowskis Leistungen: "Das habe ich sechs oder sieben Jahre am Stück gezeigt"

Mario Jardel gewann zweimal den Goldenen Schuh und war ein begnadeter Strafraumstürmer. Er schätzt sich stärker als Robert Lewandowski ein.

Der brasilianische Ex-Nationalspieler Mario Jardel hat voller Selbstbewusstsein auf seine Laufbahn zurückgeblickt - und seine Leistungen dabei höher eingeschätzt als die von Bayern Münchens Superstar Robert Lewandowski. Seinen Transferwert in der heutigen Zeit siedelte Jardel dabei knapp hinter dem seines Landsmanns Neymar an, der mit 222 Millionen Euro Ablöse beim Wechsel vom zu 2017 bislang der teuerste Spieler aller Zeiten ist.

Am Rande der Belem Open in Lissabon sagte Jardel gemäß Record zu den Vergleichen zwischen ihm und Lewandowski: "Wir sind uns nicht ähnlich. Ich habe Geschichte geschrieben, ich bin einzigartig. Das sage ich voller Demut. Lewandowski ist ein Spieler, der 45 bis 60 Tore pro Jahr erzielt. Aber das habe ich sechs oder sieben Jahre am Stück gezeigt."

FC Bayern: Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres 2020

"Wäre ich in der heutigen Zeit Spieler, läge mein Marktwert zwischen 150 und 200 Millionen Euro. Hoffentlich finde ich einen neuen Jardel, dann verkaufe ich ihn", meinte der Angreifer, der zehn Länderspiele für die Selecao absolvierte, weiter.

Mangelnde Konstanz kann man Robert Lewandowski allerdings nicht wirklich vorwerfen. Seit seinem Wechsel nach 2010 wurde der frischgebackene Fußballer des Jahres in Europa 13-mal Torschützenkönig in Wettbewerben mit seinen Klubs und der polnischen Nationalmannschaft. Außerdem gewann er 19 große Titel.

Jardel galt in der Tat jahrelang als einer der besten Torjäger in Europa, auch wenn er nie für einen absoluten Top-Klub und über einen längeren Zeitpunkt in einer der stärksten Ligen spielte.

Mehr Teams

Mario Jardel stürmte für Porto, und

Siebenmal wurde der Angreifer in seiner Laufbahn Torschützenkönig. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der heute 47-Jährige zwischen 1996 und 2000 beim , anschließend wechselte er für 17 Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray. Es folgten unter anderem noch Engagements bei Sporting CP und den Bolton Wanderers.



Bild: Getty Images

Nach zahllosen Stationen auf unterschiedlichen Kontinenten im Herbst seiner Karriere hörte er schließlich 2012 auf.