Robert Lewandowski ist von der italienischen Sportzeitung Tuttosport als Golden Player geehrt worden. Am Rande der Verleihung ließ er ein klares Bekenntnis zum FC Bayern vermissen.

Er freue sich sehr, die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge zu erhalten, schrieb der Toptorjäger auf Twitter und postete ein Bild von der Übergabe der Trophäe.

"Vielen Dank an die hervorragende Jury für die Würdigung meiner Leistungen", ergänzte Lewandowski. Ende November war der Goalgetter der Münchner beim Ballon d'Or auf Platz zwei hinter Lionel Messi gelandet.

Lewandowski in die Serie A? "Es ist möglich"

Bei der Gala in Turin sprach der Pole dann auch über seine Zukunft. "Ob ich mal in Italien spielen werde? Ich kann nicht sagen, was ich noch nicht weiß, aber ich weiß, dass ich in Italien eine große Wertschätzung habe", so Lewandowski, der ergänzte: "Es ist möglich, auch weil ich in Italien die Möglichkeit hätte, gegen tolle Spieler und tolle Mannschaften zu spielen."

Aus Italien kommt auch sein Vorbild Roberto Baggio. Schon im Kindesalter verfolgte er den Weltfußballer von 1993. "Ich war sechs Jahre alt, als ich anfing, seine Spiele, sein Talent und seinen Stil zu beobachten", verriet er.