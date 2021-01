FC Bayern: Franck Ribery schließt Bundesliga-Rückkehr nicht aus

Ex-Bayern-Star Franck Ribery hat nicht ausgeschlossen, nochmals in die Bundesliga zurückzukehren, um näher bei seiner Familie zu sein.

Ex-Bayern-Star Franck Ribery hat eine Rückkehr in die nicht ausgeschlossen. "Im Moment gilt meine ganze Kraft dem , ich bin wichtig für das Team. Was danach passiert, das weiß ich nicht. Ich will nichts ausschließen, schau mer mal!", sagte der Franzose im Interview mit der Sport Bild.

Feststehen würde für ihn nur, dass er bald wieder in der Nähe seiner Familie sein möchte, die nach dem Überfall auf Riberys Villa im Sommer wieder nach München zurückgekehrt war.

Ribery will zurück zur Familie

"Wenn ich weitermache, dann muss meine Familie wieder bei mir, in meiner Nähe sein. Egal, wo auf der Welt. Ich brauche meine Familie, meine Familie braucht mich", führt er aus.

Der 37-Jährige steht bei der Fiorentina noch bis Sommer unter Vertrag. Zuvor war er zwölf Jahre für den in der Bundesliga unterwegs.