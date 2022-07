2013 gewann Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or - zu unrecht, wie Bayern-Legende Franck Ribery nun deutlich macht.

Bayern-Legende Franck Ribery hat die Ballon-d'Or-Vergabe von 2013 scharf kritisiert. "Es war unfair, es war eine unglaubliche Saison für mich, und ich hätte die Auszeichnung gewinnen sollen", sagte der 39-Jährige im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport.

Trotz des Champions-League-Titels der Bayern in jener Saison gewann keines der FCB-Aushängeschilder Ribery oder Arjen Robben den Ballon d'Or. Der Franzose musste sich gar auf dem dritten Platz hinter Lionel Messi und dem Gewinner Cristiano Ronaldo einreihen.

FC Bayern: Ribery spielt mittlerweile für Salernitana

Ribery führte weiter aus: "Sie verlängerten die Abstimmungszeit, und etwas Seltsames geschah. Ich hatte das Gefühl, dass es eine politische Entscheidung war."

Inzwischen läuft Ribery für den Serie-A-Klub US Salernitana auf und steht dort noch bis 2023 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erreichte das Team um den französischen Flügelspieler in einem bemerkenswerten Endspurt den Klassenerhalt.