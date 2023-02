FC Bayern: Retro-Trainingsanzug kostet horrenden Preis

Der FC Bayern setzt dieser Tage auf Retro. Ein neuer Trainingsanzug von Ausrüster adidas hat allerdings einen sportlichen Preis.

WAS IST PASSIERT? Wer auf die Seite des Onlineshops des FC Bayern klickt, wird dort auf der Homepage unter anderem einen neuen rot-weißen Trainingsanzug vorfinden, für den die "Models" Leon Goretzka und Serge Gnabry werben. Er stammt aus der "Originals"-Reihe von adidas, ist also angelehnt an Designs aus der Vergangenheit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Angaben auf der Seite ist der Trainingsanzug "nachhaltig" und nebenbei auch noch "stark limitiert". Das Material besteht dabei aus 52 Prozent Baumwolle und 48 Prozent Polyester. Nur 115 Stück sind davon zu haben, jeder Kunde darf nur einen kaufen.

Allerdings muss man schon sehr begeistert sein von diesem Sammlerstück: Der Rekordmeister verlangt stattliche 399,95 Euro für diesen Jogginganzug, bestehend aus weißer Jacke und roten Hosen. "Die spinnen doch", lautete eine Reaktion auf Twitter. "Ist doch echt unverschämt", schrieb ein anderer User.

Zum Vergleich: Wem ein aktueller Trainingsanzug ausreicht, der kommt mit einem Gesamtpreis von rund 140 bis 150 Euro davon - je nach Ausführung (Jacke und Hose sind dann jeweils getrennt zu erwerben).

Immerhin: wer am 27. Februar bestellt, bekommt anlässlich des 123. Geburtstags des FC Bayern obendrauf noch einen Gratis-Schal geschenkt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@fcbayern