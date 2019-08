FC Bayern: Real-Verteidiger Marcelo schwärmt von Jann-Fiete Arp

Real-Verteidiger Marcelo hat Bayern-Youngster Jann-Fiete Arp in den höchsten Tönen gelobt und prophezeit ihm eine große Karriere.

Abwehrspieler Marcelo von hat sich von Jann-Fiete Arp sehr angetan gezeigt und den Stürmer und Neuzugang des im Interview mit der Sport Bild in den höchsten Tönen gelobt.

"Er ist ein guter Spieler und hat noch eine riesige Karriere vor sich", so der Brasilianer über den 19-Jährigen, der ihn im direkten Duell beim International Champions Cup in einer Szene ziemlich alt aussehen ließ. "Mir gefallen furchtlose, freche Spieler wie er", ergänzte der Brasilianer.

Arp wechselte in diesem Sommer für drei Millionen Euro vom an die Isar und wusste in der Vorbereitung durchaus zu überzeugen. Dennoch überlegt man beim FC Bayern angeblich, den Offensivmann auszuleihen.