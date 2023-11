FC Bayern: Real Madrid und der FC Barcelona hoffen angeblich auf Leroy Sané

Leroy Sané wird bald mit Bayern über eine Verlängerung reden. Sollte es bei den Gesprächen schwierig werden, wollen wohl Real und Barça eingreifen.

WAS IST PASSIERT? Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern München läuft 2025 aus. Über eine Verlängerung will der deutsche Rekordmeister in Kürze mit dem Flügelspieler verhandeln, doch laut der spanischen Sportzeitung Sport haben nun auch Real Madrid und der FC Barcelona Interesse am 27-Jährigen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die beiden spanischen Top-Klubs wollen demnach dazwischengrätschen, falls es mit den Verhandlungen zwischen Sané und dem FCB nicht gut läuft. Der Sommer 2024 könnte dabei der Zeitpunkt werden, um Sané ein Angebot zu machen. Sollte es bis dahin keine Einigung zwischen Bayern und Sané geben, wäre dies die letzte Möglichkeit für die Münchner, eine ordentliche Ablösesumme für den Offensivstar zu erzielen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sané kommt in dieser Saison auf starke neun Tore und sieben Vorlagen in 18 Partien in allen Wettbewerben.

Gegen die Türkei macht er am Samstag sein 57. Länderspiel für das DFB-Team.