Sky oder DAZN? FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM sehen

Es ist der Höhepunkt des Spieltags in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig. GOAL erklärt, ob Sky oder DAZN die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Das Rückspiel zwischen den beiden Top-Teams steht an - uns erwartet DAS Duell des Spieltags in der Bundesliga! Der FC Bayern München empfängt am 5. Februar RB Leipzig, Anpfiff in der Allianz-Arena ist um 18.30 Uhr.

Die Sachsen aus Leipzig scheinen in den letzten Spielen zu neuer Stärke gefunden zu haben und gehen voller Selbstvertrauen in die Begegnung mit dem Rekordmeister. Bisher scheint der Trainerwechsel aufgegangen zu sein und Domenico Tedesco hat RB scheinbar das Sieger-Gen wieder eingehaucht. Doch der Gegner könnte besser nicht sein: Unter Julian Nagelsmann sind die Bayern eine absolute Macht und spielen bisher eine starke Saison. Spricht man über den ersten Platz der Bundesliga, kommt man wie immer nicht an den Bayern vorbei!

Spielt RB dem BVB in die Karten und schlägt die Bayern? GOAL beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Frage, ob das Spitzenspiel auf Sky oder DAZN zu sehen ist.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute auf Sky oder DAZN zu sehen? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig (live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag Datum Samstag | 5. Februar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Allianz-Arena Bilanz (13 Spiele) 8 Siege FC Bayern München



4 Unentschieden



1 Sieg RB Leipzig

Sky oder DAZN - wer überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live?

Die Bundesliga ist nach der Spielpause wieder zurück und zwar mit einem absoluten Kracher! Am Samstag lädt der FCB zum Topspiel gegen Leipzig.

Dass diese Begegnung zahlreiche Menschen verfolgen möchten, dürfte jedem Fußballfan wohl klar sein. Doch wie so häufig ist vorher nicht wirklich klar, wo das gewünschte Spiel überhaupt zu sehen ist - Sky oder DAZN?Wir verschaffen Klarheit!

106 Bundesliga-Spiele auf DAZN! Zeigt Sky oder DAZN am Samstag das Topspiel zwischen dem FCB und RB?

Übrig sind also noch DAZN und Sky. Beide Anbieter sind Wochenende für Wochenende in der Bundesliga im Einsatz. Insgesamt gibt es pro Saison 306 Bundesligaspiele - an 34 Spieltagen finden pro Spieltag neun Spiele statt.

DAZN überträgt insgesamt 106 dieser Spiele - 103 davon sind sogar exklusiv nur hier zu sehen!

Doch woran lässt sich nun erkennen, ob die Begegnung zwischen dem FCB und RB zu diesen 106 Spielen gehört und somit auf DAZN übertragen wird?

Bundesliga am Samstag auf DAZN oder Sky? So wird FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live übertragen

Nun ja, die Antwort darauf ist einfacher als gedacht - DAZN darf alle Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag übertragen. Die restlichen Partien zeigt Sky!

Wenn wir das also auf das heutige Topspiel übertragen, wissen wir: Sky überträgt das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig!

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zeigt die Begegnung am Samstag ab 18.30 Uhr LIVE. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss.

Das mit Spannung erwartete Topspiel am Samstag im Fernsehen - das hätten wir jetzt bereits geklärt! Aber wie läuft das ab? Und kann man die Bundesliga auch im LIVE-STREAM verfolgen, wenn man kein TV-Gerät zuhause hat?

Bundesliga am Freitag und Sonntag sehen? Das geht exklusiv auf DAZN! Jetzt anmelden

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Die Bundesliga bei Sky im TV und STREAM

Um die Partie heute live bei Sky im TV zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abo beim Unterföhringer Bezahlsender nötig.

Ihr könnt bei der Mitgliedschaft zwischen verschiedenen Paketen wählen - für die Bundesliga benötigt ihr dementsprechend das Bundesliga-Paket, mehr Informationen dazu gibt es hier.

Sky Go zeigt Bundesliga ohne Zusatzkosten: So seht ihr Bayern vs. Leipzig heute im LIVE-STREAM!

Lasst uns nun über die Übertragung im LIVE-STREAM sprechen: Diese spielt für Fans eine immer größer werdende Rolle, da man hier örtlich flexibel und ungebunden ist. Sky stellt Euch gleich zwei Streamingplattformen zur Verfügung, über die das Programm abgerufen werden kann. In diesem Abschnitt sprechen wir über Sky Go.

Sky Go zeigt Euch das gesamte LIVE-Programm, das man auch im Fernsehen sehen könnte - und das frei von zusätzlichen Kosten. Ihr benötigt lediglich die Sky-Mitgliedschaft und könnt anschließend mit der Sky-Go-App auf Eurem Handy, Tablet oder Device darauf los streamen!

FC Bayern München vs. RB Leipzig live im STREAM auf Sky Ticket verfolgen - so geht's!

Natürlich gibt es auch eine Alternative, wenn ihr noch kein Paket bei Sky gebucht habt: Diese hört auf den Namen Sky Ticket! Mit dieser Option seid Ihr wesentlich flexibler und spart Euch Geld im Vergleich zu anderen Sky-Paketen.

Bei Sky Ticket spart Ihr Euch nicht nur finanziell etwas - auch bezogen auf die Vertragslaufzeit seid Ihr hier flexibel unterwegs! Ihr könnt Euch nämlich entscheiden, ob Ihr ein Jahresticket kauft (12 Monate lang 24,99€ pro Monat) oder ob das Monatsticket (monatlich 29,99€) für Euch die bessere Variante ist.

Bundesliga am Samstag LIVE: Das sind die Aufstellungen von FC Bayern München und RB Leipzig

Aufstellung Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Aufstellung Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Klostermann, Angelino, Nkunku, Olmo, Laimer, Gvardiol, Silva, Kampl

Wer zeigt die Bundesliga am Samstag LIVE? Sky oder DAZN? So wird FC Bayern München vs. RB Leipzig übertragen