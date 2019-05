FC Bayern - Joshua Kimmich schwärmt von Leipzigs Emil Forsberg: "Alles überragend"

Bayern trifft zunächst in der Bundesliga, zwei Wochen später dann im Pokalfinale auf Leipzig. Ein RB-Star hat es Joshua Kimmich besonders angetan.

Nationalspieler Joshua Kimmich hat im Vorfeld der beiden anstehenden Aufeinandertreffen des mit von Emil Forsberg geschwärmt.

"Sie haben für mich mit Emil Forsberg einen alles überragenden Spieler. Er kommt jetzt wieder, er hat die Ideen, ist der Kopf der Mannschaft", wird Kimmich von der Bild zitiert. Der schwedische Spielmacher der Sachsen stecke "immer wieder die Bälle durch, hat gute Bewegungen, einen guten Distanzschuss", so der Rechtsverteidiger des Rekordmeisters weiter.

Kimmich warnt Bayern-Kollegen: Dann wird Leipzig gefährlich

Kimmich betonte zudem, wie aufmerksam die Münchner gegen Leipzig spielen müssen: "Leipzig wird dann gefährlich, wenn man in der Mitte die Bälle leichtfertig verliert. Dann haben sie die Qualität, die Bälle tief zu spielen, weil dann der Raum relativ groß ist. Wenn man ihnen wenig Raum hinter der eigenen Kette lässt, dann tun sie sich auch schwer."

Bayern tritt zunächst am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) am 33. Bundesligaspieltag in Leipzig an, könnte mit einem Sieg den Meistertitel perfekt machen. Am 25. Mai (20 Uhr im LIVE-TICKER) steht dann das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB an.