FC Bayern vs. RB Leipzig: Die Schlüsselduelle im Bundesliga-Kracher

Bayern vs. Leipzig, viel größer geht es im deutschen Fußball aktuell nicht. Ein Blick auf drei Duelle, die das Spiel entscheiden könnten.

Der FC Bayern München empfängt zum Spitzenspiel des zehnten Spieltages heute Abend RB Leipzig ( ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Der deutsche Rekordmeister will die Bullen dabei auf Distanz halten, die Leipziger ihrerseits die Tabellenführung übernehmen.

Auf was kommt es im Kracher an? Goal und SPOX haben die Schlüsselduelle analysiert.

Angelino vs. Benjamin Pavard

Nimmt man den bisherigen Saisonverlauf der Leipziger genauer unter die Lupe, wird im Zusammenhang mit guten Auftritten vor allem ein Name immer wieder genannt: Angelino. Seit Wochen lässt der Spanier auf der linken Außenseite der Bullen mit starken Leistungen aufhorchen, speziell sein sehenswerter Doppelpack in der gegen bleibt im Gedächtnis.

Im System von Trainer Julian Nagelsmann kommen dem 1,71 Meter großen Linksverteidiger dabei vorrangig offensive Aufgaben zu. Mit seiner enormen Schnelligkeit stößt er hauptsächlich in die Räume hinter der gegnerischen Defensive und wird dort aus dem spielstarken Zentrum bedient. Dass ihm das liegt, beweist er mit aktuell sechs Pflichtspieltoren in der laufenden Saison, hinzu kommen drei Vorlagen.

"Wir haben tiefe Läufe mit Steckpässen in die Gefahrenzone des Gegners explizit trainiert", sagte Nagelsmann über die auf ihn zugeschnittene Spielweise. Mindestens zwei Torschüsse pro Spiel hat der 23-Jährige im Schnitt. Die ersten beiden seiner sechs Saisontore erzielte er dabei kurioserweise mit dem Kopf. "Wir haben schon Witze gerissen, dass Angel per Kopf schon genauso viele Tore erzielt hat wie Alexander Sörloth und ich", erzählte Stürmer Yussuf Poulsen. "Und das obwohl wir beide ungefähr drei Mal so groß sind wie er."

Bayern-Verteidiger Pavard muss sich gegen Angelino steigern

Ihn im Zaum zu halten wird die Aufgabe von Bayern-Rechtsverteidiger Benjamin Pavard sein. Nach seinem Premierenjahr beim deutschen Rekordmeister, in dem er neben Alphonso Davies eine der großen positiven Überraschungen war, steckt der 24-Jährige aktuell in einem kleinen Formtief.



Neben einer schwachen Ausbeute bei offensiven Vorstößen (nur eine Torbeteiligung in der laufenden Saison), schleichen sich immer wieder defensive (Stellungs-) Fehler beim Franzosen ein, die gegen den schnellen Angelino zum echten Problem werden könnten. Hinzu kommen eine Reihe von Verletzungen, die es Pavard sichtlich erschweren, die Form der vergangenen Spielzeit wiederzufinden.

Goretzka/Martinez vs. Sabitzer/Adams

Auch gegen wird der FC Bayern auf einen Einsatz von Joshua Kimmich verzichten müssen. "Wenn es nach ihm geht, ist er morgen schon 60 Minuten dabei", sagte Hansi Flick auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitag über seinen langzeitverletzten Mittelfeldstrategen, man werde aber "nichts überstürzen" und dem 25-Jährigen für ein Comeback genügend Zeit geben.

Dennoch: Wie sehr der FC Bayern von Kimmich abhängig ist, ließ sich in den vergangenen Wochen ein ums andere Mal feststellen. In den vier Partien seit seiner Verletzung ließen die Bayern gleich zweimal punkte liegen. Im Spiel gegen Bremen (1:1) fehlte dem Rekordmeister jegliche Kreativität im Spiel nach vorne, die Siege gegen Salzburg und Stuttgart (jeweils 3:1) waren eher dem Unvermögen des Gegners im Abschluss als dem eigenen souveränen Auftreten geschuldet.

FC Bayern: Javi Martinez bekommt eine Chance neben Leon Goretzka

Da am späten Abend auch der endgültige Ausfall des zuvor schon angeschlagenen Corentin Tolisso bekannt gegeben wurde, wird nun Javi Martinez seine Chance neben dem gesetzten Leon Goretzka bekommen. Dass der Spanier dabei nicht die Wunschlösung Flicks ist, liegt auf der Hand. Gegen die defensiv starken Leipziger wäre eine spielstärkere Besetzung wohl die bessere Option gewesen, der Mangel an echten Alternativen lässt dies aber nicht zu.

Einzig Landsmann Marc Roca stünde für eine offensivere Besetzung des Zentrums zur Verfügung, die fehlende Spielpraxis des Spaniers macht einen Einsatz gegen Leipzig aber unwahrscheinlich. Speziell in der Rückwärtsbewegung offenbarte der Neuzugang im Spiel gegen Salzburg noch die ein oder andere Schwäche.

Die Leipziger werden ihrerseits versuchen, die Bayern-Zentrale früh anzulaufen und auf den am Ball nicht immer sicheren Martinez zu pressen. Dafür wird neben Kapitän Sabitzer wohl der zuletzt starke Tyler Adams den Vorzug vor Kevin Kampl auf der Doppelsechs bekommen. Im Gegensatz zu Kampl hat der 21-jährige US-Amerikaner vor allem in der Defensive seine Qualitäten und soll das laut Nagelsmann "außergewöhnlich starke" Gegenpressing der Bayern unterbinden und für Absicherung nach hinten sorgen.

Robert Lewandowski vs. Dayot Upamecano

Wenn die Leipziger am Samstagabend bei den Bayern zu Gast sind, treffen nicht nur der Erste und Zweite der Tabelle aufeinander, es ist auch das Duell der besten Offensive gegen die beste Defensive. Stolze 31 Tore erzielte die Mannschaft von Hansi Flick in den zurückliegenden neun Partien, was, wie könnte es auch anders sein, vor allem an den Taten eines Mannes festzumachen ist: Robert Lewandowski.

Der Pole macht in der Spielzeit 2020/21 nämlich genau dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte. Mit zwölf Toren führt Lewandowski die -Torjägerliste an, auch seine insgesamt 18 Torbeteiligungen sind Bestwert im deutschen Oberhaus. Doch nicht nur seine Trefferquote liest sich mehr als beeindruckend, auch seine Präsenz auf dem Platz ist für die Münchner von immenser Bedeutung.

In den 29 Bundesliga-Spielen unter Flick steuerte der 32-Jährige in 21 Begegnungen ein Tor bei (32 Tore insgesamt), wobei der FC Bayern jedes einzelne dieser Spiele gewinnen konnte. Die letzte Partie, die der deutsche Rekordmeister bei einem Lewandowski-Treffer nicht für sich entscheiden konnte, war die 1:5-Klatsche gegen im November 2019, in deren Folge Niko Kovac seine Koffer packen musste.

Vor Bayern-Spiel: Dayot Upamecano nicht in Bestform

Dass sich der Pole gegen Leipzig möglichst nicht in die Torschützenliste eintragen soll, ist Aufgabe von RB-Innenverteidiger Dayot Upamecano. Der Franzose ist als zentraler Part aus der Leipziger Hintermannschaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken und hat mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil daran, dass die Bullen bislang nur sechs Gegentore einstecken mussten. Vor allem im Zweikampf (63 Prozent gewonnene Duelle) und in der Luft ist Upamecano nur schwer zu überwinden, in den vergangenen Wochen kamen jedoch teils eklatante Schwächen an seinem Aufbauspiel sowie seiner Schnelligkeit zum Vorschein.



Im Hinspiel des CL-Duells gegen leitete er mit einem folgenschweren Rückpass das 0:1 durch di Maria ein, knapp drei Wochen später spielte er eine ähnlich schlampige Rückgabe auf Keeper Gulacsi, in dessen Folge Sabitzer di Maria von den Beinen holte und Neymar den fälligen Strafstoß zum spielentscheidenden 0:1 verwandelte.

"Die Einleitung der Fehler sind immer derselben Natur", sagte Nagelsmann nach der Partie in Paris. "Upa ist getrimmt darauf, viele Bälle immer sofort nach vorne zu spielen und schnell den Konter einzuleiten. Das geht aber nicht immer. Es ist ein Lerneffekt, er muss erkennen, wann kann man den Ball nach vorne spielen und wann nicht."

Zudem ist 22-Jährige seit seinem Muskelfaserriss Anfang November noch nicht wieder hundertprozentig fit und wird auch "leicht angeschlagen" zu den Bayern reisen. Nagelsmann bot ihn jedoch sowohl gegen Frankfurt (1:1) als auch gegen Bielefeld (2:1) jeweils 45 Minuten und unterstrich damit die Wichtigkeit seines Abwehrchefs. Ob es für einen Stürmer mit dem Format eines Lewandowskis reicht, wird sich zeigen.