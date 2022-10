FC Bayern: Ralf Rangnick war Kandidat auf die Kovac-Nachfolge

Im Herbst 2019 trennte sich der FC Bayern von Niko Kovac. Nun kommt heraus, wer neben Hansi Flick ebenfalls Kandidat auf eine Nachfolge war.

Ralf Rangnick hat bestätigt, dass es 2019 Kontakt zwischen ihm und den Verantwortlichen des FC Bayern bezüglich des Cheftrainerpostens bei den Münchnern gab. Er war demnach ein Kandidat auf die Nachfolge von Niko Kovac.

"Mit Kimmich, Neuer, Müller waren auch einige Spieler in der Mannschaft, zu denen ich eine persönliche Beziehung hatte", erklärte Rangnick in einem Interview mit der Sport Bild. "Kovac hielt sich dann aber bis November im Amt. Als Bayern 1:5 in Frankfurt verlor, kam noch einmal ein Anruf aus München, die Wahl fiel aber dann letztlich auf Hansi Flick. Und der hat es bekanntlich ja nicht so schlecht gemacht."

Hansi Flick holte mit den Bayern das Triple

Flick gewann mit den Bayern in der Saison 2019/20 das Triple aus Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal. In der darauffolgenden Spielzeit gewann er zusätzlich die Klub-WM und noch einmal die deutsche Meisterschaft.

Rangnicks nächste Trainerstation sollte Manchester United werden, wo er ohne großen Erfolg von Dezember 2021 bis Mai 2022 Interimstrainer war. Mittlerweile ist der 64-Jährige Nationaltrainer Österreichs.