FC Bayern München: Rafinha bietet seine Rückkehr an

Bayern München sucht aktuell wohl nach einem Rechtsverteidiger. Ex-FCB-Spieler Rafinha hat nun seine Rückkehr angeboten, um dem Klub zu helfen.

Der Brasilianer Rafinha hat seinem Ex-Klub Bayern München aufgrund der akuten Personalnot eine Rückkehr angeboten. "Ich bin glücklich in , aber mein Herz schlägt für Bayern München. Wenn Bayern Hilfe braucht, dann können sie mich anrufen", sagte der 34 Jahre alte Außenverteidiger von Copa-Libertadores-Gewinner Flamengo aus Rio de Janeiro der Sport Bild.

Rafinha hatte zwischen 2011 und 2019 für den deutschen Fußball-Rekordmeister gespielt, war aber vor der laufenden Saison nach seinem Vertragsende in München in seine Heimat zurückgekehrt. Neben der südamerikanischen gewann Rafinha mit Flamengo auch die Meisterschaft. Sein aktueller Vertrag, so Sport Bild, lasse eine Rückkehr nach München zu.