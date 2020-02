FC Bayern: Präsident Hainer stellt Flick langfristiges Engagement in Aussicht

Bayern-Präsident Herbert Hainer schwärmt von Trainer Hansi Flick und stellt ihm offenbar ein langfristiges Engagement in Aussicht.

Herbert Hainer, Präsident des , hat Trainer Hansi Flick beim deutschen Rekordmeister ein langfristiges Engagement in Aussicht gestellt.

"Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick", wird Hainer von der Passauer Neuen Presse im Rahmen des Fanclub-Besuchs bei den Red Bulls Taubenbach zitiert.

FC Bayern: Hainer schwärmt vom 5:0 gegen Schalke 04

"Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative", erklärte Hainer und erinnerte dabei vor allem an das 5:0 gegen den , "wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam".

Mehr Teams

"Wir haben jetzt Hansi Flick das Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen. Ich finde, dass er exzellente Arbeit macht und das sage ich nicht nur, weil wir die drei Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, sondern auch wegen unserer Spielweise."

Flick sagte am Dienstag, dass ihn das Lob des Chefs freue, "aber ich weiß auch, dass das bei Bayern München von Woche zu Woche anders sein kann. Mir macht's Spaß, alles andere liegt nicht in meinen Händen". Grundsätzlich gelte: "Ich bin noch lange nicht müde"