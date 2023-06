FC Bayern plant wohl Rückkaufklausel bei Abgang von Alexander Nübel

Alexander Nübel wird den FC Bayern München im Sommer wohl verlassen, der FCB will sich eine perspektivische Rückkehr jedoch wohl offenhalten.

WAS IST PASSIERT? Ein Abgang von Alexander Nübel im anstehenden Sommer-Transferfenster ist so gut wie beschlossene Sache. Dennoch möchte sich der deutsche Rekordmeister im Falle eines Verkaufs eine Rückkaufsklausel sichern. Das berichtet Sport1.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine Leihe - in Verbindung mit einer Verlängerung des 2025 auslaufenden Nübel-Vertrags um ein weiteres Jahr - ist ebenfalls möglich. Aufgrund der Rückkehr von Manuel Neuer, den der FC Bayern aller Voraussicht nach wieder als Stammkeeper installieren wird, gibt es für den 26-Jährigen schlichtweg keine Perspektive.

WIE GEHT ES WEITER? Demnach liegen für den Torwart mehrere Anfragen aus dem Ausland vor, vor allem ein Wechsel in die Premier League würde Nübel reizen. Bei Aussicht auf das internationale Geschäft würde der 26-Jährige aber auch in eine andere Liga wechseln.

Nübel war die vergangenen beiden Saisons an die AS Monaco verliehen, wo er als Stammkeeper gesetzt war. Dennoch plant Coach Thomas Tuchel fest mit Neuer als Nummer eins, weshalb für Nübel nur eine Rückkehr ins zweite Glied in Aussicht stünde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images