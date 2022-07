FC Bayern: Pep Guardiola schwärmt von alter Liebe und spricht über mögliche Rückkehr

Die Jahre in München haben Guardiola allem Anschein nach sehr gut gefallen. Vor dem Duell mit dem FCB schwärmt der City-Coach.

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub in den höchsten Tönen vom FC Bayern München geschwärmt. Außerdem sprach er über Robert Lewandowski und kündigte eine Rückkehr nach München an - allerdings nicht in offizieller Funktion.

"Es ist immer noch Liebe! Ich war so glücklich in München, der Klub, die Stadt. Ich freue mich sehr, die alten Spieler zu treffen, Kathleen!", wird Guardiola von der Bild zitiert. In Green Bay kommt es in der Nacht auf Sonntag zum Duell City vs. FC Bayern.

Insbesondere mit der angesprochenen Kathleen, Teammanagerin Kathleen Krüger, habe ihn eine enge Beziehung verbunden. In den Katakomben des Lambeau Fields, Spielstätte der Green Bay Packers, kam es zu einer innigen Umarmung und einem ausgiebigen Gespräch.

"Leider sind Hoeneß und Rummenigge nicht mehr hier dabei. Aber ich habe nur gute Erinnerungen, die tollen Restaurants, Schumann's Bar, Schuhbeck's", sage Guardiola weiter über seine drei Jahre in der bayerischen Landeshauptstadt, in denen er dreimal Deutscher Meister und zweimal Pokalsieger wurde.

Guardiola: "Sie haben einen außergewöhnlichen Trainer"

Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr nach München, sein Vertrag bei den Cityzens läuft im kommenden Sommer aus, stellte er klar: "Nein! Ich würde zu alt sein. Und sie haben einen außergewöhnlichen Trainer jetzt, einen jungen Coach, für den sie eine höhe Ablöse bezahlt haben." Er werde jedoch wiederkommen, "um die Stadt zu besuchen, um in die Arena zu gehen. Kathleen wird mir bestimmt zwei Karten besorgen."

Während Erling Haaland zukünftig in den Reihen des Guardiola-Teams auflaufen wird ("Wenn er nicht aus dem Bett fällt und seinen Knöchel bricht, dann spielt er gegen Bayern"), muss der FCB den abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen. "Nicht einfach" sei das, wie Guardiola erklärte.

Nagelsmann werde sich jedoch etwas einfallen lassen - zumal das Herz des Teams um Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller immer noch da sei. "Bayern ist immer stark, sie haben außergewöhnliche Transfers getätigt. Sie können das Maximale erreichen." Zudem sei Sadio Mane ein "Ausnahmespieler."