Der FC Bayern sucht offenbar weiterhin nach einem Keeper - und ist dabei auf Aaron Ramsdale gestoßen.

WAS IST PASSIERT? Auch nach der Verpflichtung von Daniel Peretz stehen hinter der Torwart-Position des FC Bayern Fragezeichen. So will die Daily Mail erfahren haben, dass man am liebsten einen starken Keeper als langfristige Option verpflichten würde und dabei Aaron Ramsdale vom FC Arsenal ins Auge gefasst habe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei den Gunners musste der 25-Jährige jüngst beim Spiel gegen den FC Everton auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen stand David Raya (28) bei den Londonern zwischen den Pfosten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte, dass Aaron genauso reagiert wie Gabriel Jesus. Genauso wie Kai Havertz oder auch Takehiro Tomiyasu. Genauso. Wir spielen mit elf Spielern, nicht mit zehn plus einem", erklärte Arsenal-Coach Mikel Arteta die Maßnahme im Anschluss. Bei Ramsdale soll die Ausbootung aber überhaupt nicht gut angekommen sein.

Neben den Bayern hat dem Bericht zufolge auch der FC Chelsea ein Auge auf den Engländer geworfen. Dort beobachtet man die Situation ebenso intensiv wie beim deutschen Rekordmeister.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty