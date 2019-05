Bayern-Präsident Uli Hoeneß gibt Trainer Niko Kovac Jobgarantie: "Hundertprozentig"

Zuletzt hatten die Bayern-Bosse ein klares Bekenntnis zu Trainer Niko Kovac vermissen lassen. Uli Hoeneß vergab nun allerdings eine Jobgarantie.

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Trainer Niko Kovac nach dem Gewinn des Doubles die zuletzt verweigerte Jobgarantie gegeben.

"Es ist ja wohl gar keine Frage, dass unser Trainer nächste Saison Niko Kovac heißt", sagte Hoeneß am Rande der Doublefeier bei Sky . Kurz darauf betonte Hoeneß auch am BR -Mikrofon auf die Frage, ob Kovac kommende Saison Bayern-Trainer sei: "Hundertprozentig, ja."

Bayern-Bosse hatten Kovac-Bekenntnis zuletzt noch vermissen lassen

Hoeneß weiter: "Eine Mannschaft kann nicht so gut Fußball spielen, wenn es mit dem Trainer nicht stimmt. Das sind alles Märchen." Zuletzt hatten die Münchner Verantwortlichen ein klares Bekenntnis zu Kovac noch vermissen lassen. Der Vertrag des Kroaten läuft bis Juni 2021.

Hoeneß blickte auch noch einmal auf eine bisweilen schwierige Saison im ersten Jahr unter Kovac zurück. "Es ist uns nach Weihnachten gelungen, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist. Durch die Rotation ist Unruhe entstanden, das hat sich dann gelegt", sagte er und ergänzte: "Dass sich Niko beim moderieren der Unruhe noch entwickeln kann, ist auch klar."

Nach dem Gewinn der Meisterschaft vergangene Woche holten sich die Bayern mit dem 3:0 im Finale gegen Leipzig am Samstag auch den . In der war man im Achtelfinale an Liverpool gescheitert.