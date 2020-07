FC Bayern: Niklas Süle vor Comeback im DFB-Pokalfinale - Thiago dabei

Am Samstag will der FC Bayern nach der Meisterschaft auch den DFB-Pokal holen. Niklas Süle könnte nach langer Zeit wieder mit dabei sein.

Nationalspieler Niklas Süle steht im 77. DFB-Pokalfinale gegen am Samstag (20.00 Uhr im LIVE-TICKER) vor seinem Comeback bei Bayern München. "Niklas wird am Abschlusstraining teilnehmen und steht dann eventuell auch im Kader. Er macht einen sehr guten Eindruck", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Abwehrspieler Süle hatte sich im vergangenen Oktober das Kreuzband gerissen.

Auch Thiago ist nach einer Leisten-OP wieder dabei. "Er ist seit Mittwoch voll in der Belastung, er ist einsetzbar - von Anfang an oder im Laufe des Spiels", sagte Flick. Dafür fällt bei Bayern neben dem angeschlagenen Javi Martinez weiterhin auch Corentin Tolisso aus.

: FC Bayern peilt 20. Triumph an

Bei Leverkusen fehlt im Berliner Olympiastadion Paulinho, der sich am Donnerstag das Kreuzband gerissen hatte und am Freitag operiert wurde. Zudem muss Trainer Peter Bosz auf den verletzten Daley Sinkgraven verzichten.

Mehr Teams

Rekordsieger Bayern plant im Finale nach der 30. Meisterschaft den 20. Pokal-Triumph. Leverkusen hofft auf den ersten Titel seit dem einzigen Pokalsieg 1993.