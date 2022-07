FC Bayern: Salihamidzic-Sohn verspottet BVB nach De-Ligt-Transfer

Der FC Bayern landet mit Matthijs de Ligt einen Coup. Nick Salihamidzic nutzt die Chance, gegen Kritiker zu schießen.

Nick Salihamidzic, Sohn von Bayern-Sportdirektor, hat nach dem Wechsel von Juve-Star Matthijs de Ligt zum FCB den Erzrivalen Borussia Dortmund aufs Korn genommen. Gleichzeitig verteidigte er seinen Vater, der aufgrund seiner Transfers immer wieder in der Kritik stand.

"Wer wird Deutscher Meister, BVB Borussia. Wer wird Deutscher Meister? Nur der BVB", schrieb Salihamidzic Jr. und verwendete hierzu lediglich Großbuchstaben. Später entfernte er den Tweet, übrig blieben nur die zahlreichen Lachsmileys, die bereits im Ursprungstweet zu finden waren.

Nick Salihamidzic kündigte namhafte Transfers an

Während sich der BVB bereits frühzeitig namhaft verstärkt und unter anderem Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi an Land gezogen hatten, blieb es in München lange ruhig. Trotz des Abgangs von Robert Lewandowski nach Barcelona hat der FC Bayern nun mit den Verpflichtungen von Sadio Mane und de Ligt zwei Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt.

Ich habs so predicted 😂😂😂😂

falls ihr meinen letzten tweet nicht verstanden habt das meinte ich. pic.twitter.com/WQHJ3YfHsb — Nick Salihamidzic (@nickdiegosc) June 18, 2022

Bereits im Mai hatte der 19-Jährige, der derzeit von Bayern München II an den kanadischen Drittligisten Vancouver Whitecaps FC 2 ausgeliehen ist, einen großen Transfersommer der Münchner angekündigt. Mit Mane, de Ligt, Ryan Gravenberch oder auch Noussair Mazraoui wurde dieser Plan in der Folge auch in die Tat umgesetzt.

"Krass, wie alle die Arbeit vom FC Bayern auf dem Transfermarkt respektieren, außer unsere eigenen Fans", bemängelte er die fehlende Wertschätzung für die Arbeit seines Vaters unter den Bayern-Anhängern.