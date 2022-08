FC Bayern veröffentlicht neues Champions-League-Trikot im Schafkopf-Stil

Im September startet die neue Saison auch in der UEFA Champions League. Das CL-Trikot des FC Bayern ist in diesem Jahr ziemlich besonders.

Der FC Bayern München hat am Donnerstag sein neues Trikot für die Champions League vorgestellt.

Das dunkle Trikot mit vielen roten Akzenten ist dabei inspiriert von dem berühmten bayrischen Kartenspiel Schafkopf, das unter anderem FCB-Star Thomas Müller sehr gerne spielt.

FC Bayern

Besonderes Schmankerl: In der Sonderedition Thomas Müller erhält man zur Bestellung des Trikots ein Schafkopf-Kartenspiel gratis dazu.

Die Champions-League-Saison 2022/23 startet am 6. September. Das Finale steigt dann am 10. Juni 2023 in Istanbul.