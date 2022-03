FC Bayern: "Kein Monopoly!" Nagelsmann spricht über Lewandowski - und spürt den Atem des BVB

Julian Nagelsmann hat vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin über die Vertragssituation von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller gesprochen. Zudem äußerte sich der FCB-Coach über den BVB.

"Es wird oft so dargestellt, dass das so einfach ist. Aber in solchen Spielen dreht man oft mehrere Runden mit den Spielern, mit den Beratern. Das ist nicht mehr so wie früher, wo schnell unterschrieben wurde. Das sind oft längere Prozesse", warb Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz um Geduld bei der Verlängerung der 2023 auslaufenden Verträge von Lewandowski, Neuer und Müller.

Nagelsmann: "Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde"

Auf Nachfrage zu Lewandowski unterstrich Nagelsmann zudem den Wunsch, mit dem Polen weiterzumachen. "Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde, dass der Verein gerne mit Lewy verlängern würde. Das weiß er auch." Allerdings: "Letztlich ist es nicht wie bei Monopoly, dass du dir mal eben die Königsallee kaufen kannst."

Auch zum näher rückenden BVB, der nur noch vier Punkte Rückstand auf dem FCB hat, wurde Nagelsmann befragt. Seine Antwort: "Ich spüre den Atem des BVB mehr als vor ein paar Wochen. Es sind ja auch nicht mehr neun Punkte, sondern nur noch vier. Klar ist aber: Wenn wir alle Spiele gewinnen, sind wir Meister."