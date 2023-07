FC Bayern München: Werder Bremen wohl heiß auf Mathys Tel

Nächster Interessent für Mathys Tel: Auch Werder Bremen soll am talentierten Bayern-Youngster dran sein.

WAS IST PASSIERT? Nach dem FC Augsburg hat nun offenbar ein weiterer Bundesligist Interesse an Bayern-Stürmer Mathys Tel angemeldet: Wie der kicker berichtet, hat Werder Bremen ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Offenbar streben die Hanseaten ein Leihgeschäft an, was auch im Sinne der Münchner sein dürfte. Zwar kam Tel in der vergangenen Saison 28-mal (häufig von der Bank) zum Einsatz, wobei er auch sechs Tore erzielte, beim deutschen Rekordmeister liebäugelt man aber dennoch mit einem Leihgeschäft, um dem Stürmer mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

GOAL

DIE ZAHLEN ZUR NEWS: Tel war erst 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt.