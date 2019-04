FC Bayern München vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Der 30. Spieltag der Bundesliga, der FC Bayern empfängt Werder Bremen. Wir sagen Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die befindet sich in der finalen Phase: Am 30. Spieltag empfängt der in der heimischen Allianz Arena . Anstoß der Partie ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Bereits am kommenden Mittwoch treffen beide Vereine im Halbfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander. Es warten somit entscheidende Wochen auf die Bundesligisten, die am Samstag jeweils drei Punkte brauchen, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Während Tabellenführer Bayern nach dem 5:0 gegen den direkten Konkurrenten und dem 4:1 bei einen Sieg einfahren muss, um den BVB weiterhin auf Abstand zu halten, kann auch Bremen im Rennen um die europäischen Plätze jeden Punkt gebrauchen.

Verzichten muss der FC Bayern auf Torwart Manuel Neuer, der sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat und daher mindestens 14 Tage fehlen wird. Mats Hummels musste mit einer Zerrung dagegen nur eine kurze Trainingspause einlegen.

Auf der Gegenseite freut sich Stürmer Claudio Pizarro auf die beiden Spiele gegen seinen früheren Verein: "Es ist schön für mich, nach München zu kommen. Aber wenn ich reinkomme, ist es vielleicht nicht so schön für sie​", sagte der 40-Jährige am Dienstag.

Ohnehin fahren die Gäste mit einer breiten Brust nach München: Zwar musste man Anfang Dezember gegen den FC Bayern ein 1:2 hinnehmen, im Jahr 2019 ist Bremen aber noch ungeschlagen - und möchte das auch bleiben.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

FC Bayern gegen Werder Bremen: Das Duell in der Übersicht

Duell FC Bayern München gegen Werder Bremen Datum Samstag, 20. April 2019, 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Zuschauer

FC Bayern vs. Werder Bremen heute live im TV sehen? So funktioniert's

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Fans des FC Bayern: In liegen die Übertragungsrechte an der Bundesliga bei den Pay-TV-Sendern, daher wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen nicht live im Free-TV übertragen.

Bayern gegen Bremen heute live im TV bei Sky

Die einzige Möglichkeit, um die Begegnung dennoch im TV schauen zu können, ist der Pay-TV-Anbieter Sky. Dieser hat sich exklusiv die Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga um 15.30 Uhr gesichert und wird Bayern gegen Bremen auf dem Sender Sky Bundesliga HD 2 zeigen.

Wie gewohnt beginnen die Vorberichte auf Sky Bundesliga HD 1 jedoch schon um 14 Uhr, sodass Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund auf die Bundesliga einstimmen lassen könnt.

Live dabei seid Ihr aber nur, wenn Ihr das Sky Bundesliga Paket gebucht habt. Dieses kostet für Neukunden derzeit 19,99 Euro monatlich. Genauere Infos zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

Bayern gegen Bremen heute im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich zu der TV-Übertragung kann das Duell zwischen Bayern und Bremen auch im LIVE-STREAM geschaut werden. Dieser ist aber ebenfalls nur für Sky-Kunden verfügbar.

Mit Sky Go können alle Abonnenten des Bundesliga-Paketes auch unterwegs dabei sein, wenn die beiden Teams erstmals in dieser Woche aufeinandertreffen.

Der LIVE-STREAM liefert Euch dabei die identische Übertragung wie im TV. Das bedeutet, dass auch bei Sky Go Kommentator Kai Dittmann die Geschehnisse auf dem Rasen über 90 Minuten begleiten wird.

Alles, was Ihr neben dem Abo braucht, um auf den Stream zugreifen zu können, ist die kostenlose Sky-Go-App, die (zum Beispiel im Apple Store und Google Play-Store) zum Download bereitsteht. Anschließend kann der LIVE-STREAM auf fast allen mobilen Geräten gestartet werden.

FC Bayern vs. Werder Bremen: DAZN zeigt die Highlights der Begegnung

Wer die Live-Übertragung verpasst hat oder kein zusätzliches Sky-Abo abschließen möchte, kann sich beim Streamingdienst DAZN trotzdem die Highlights aller Bundesligaspiele anschauen.

Bereits 40 Minuten nach dem Ende zeigt DAZN eine Zusammenfassung der Begegnung. Am Samstag bei Bayern gegen Bremen wird dies gegen 18 Uhr der Fall sein.

Um auf die Inhalte zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Dieses könnt Ihr im ersten Monat kostenlos testen, anschließend zahlt Ihr 9,99 Euro monatlich.

Neben den Bundesliga-Highlights bietet Euch DAZN auch die Spiele der Premier League, von , der und der . Seit dieser Saison ist DAZN zudem Heimat der und .

Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer Übersicht.

FC Bayern gegen Werder Bremen heute live im TICKER

Zwar kann man das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen nur im Pay-TV schauen, es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, sich kostenlos über die Highlights zu informieren.

Ihr seid am Samstag unterwegs und könnt die Begegnung deshalb nicht streamen? Dann könnte der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung sein.

Schon ab 14.40 Uhr versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie. Sobald der Ball in München rollt, halten wir Euch mit detaillierten Beschreibungen der wichtigsten Szenen auf dem Laufenden.

FC Bayern vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.