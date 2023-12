FC Bayern München: Warum das Interesse des FC Barcelona an Joshua Kimmich angeblich erkaltet ist

Im Sommer hat der FC Barcelona Interesse an Joshua Kimmich gezeigt. Das hat sich offenbar erledigt.

WAS IST PASSIERT? Eine Verpflichtung von Joshua Kimmich vom FC Bayern ist beim FC Barcelona offenbar kein Thema mehr. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Demnach spreche das Alter gegen den 28-Jährigen. Man wolle lieber jüngere Spieler mit großem Ehrgeiz und Titelhunger verpflichten, heißt es in dem Bericht weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kimmich, der bei Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Barça in Verbindung gebracht. "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben. Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr mitzuhalten", hatte Trainer Xavi im Sommer zur Personalie Kimmich gesagt.

Auch der deutsche Nationalspieler selbst hatte sich zu den Gerüchten geäußert: "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison hat Kimmich bisher 18 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister bestritten. Seine Ausbeute: null Tore und sechs Vorlagen.