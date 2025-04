FC Bayern München vs. Inter Mailand, Tickets: Wie kann ich Karten für den das Viertelfinale der Champions League kaufen und was kosten sie?

Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf Inter Mailand. So könnt Ihr Euch Tickets für das Spektakel sichern.

Am 8. April empfängt der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Inter Mailand. Holt sich der deutsche Rekordmeister eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, um den Traum vom Finale vor heimischer Kulisse am Leben zu halten? Dieses Ereignis solltet Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen und live dabei sein.

Doch wie könnt Ihr Euch Karten für das Spektakel sichern? GOAL klärt auf und gibt auch Informationen zu den Preisen und mehr.

FC Bayern München vs. Inter Mailand: Termin, Datum, Anpfiff, Uhrzeit

Wann: Dienstag, 8. April Anstoß: 21 Uhr MESZ Wo: Allianz Arena, München

Die Allianz Arena in München wurde 2005 eröffnet und bietet für internationale Spiele 70.000 Sitzplätze. In Deutschland ist nur das Dortmunder Westfalenstadion größer.

Die Münchner Spielstätte ist nicht nur die Heimat des deutschen Bundesliga-Giganten Bayern München, sondern war auch Austragungsort mehrerer Spiele während der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2024 im vergangenen Jahr. Auch das UEFA-Champions-League-Finale 2012 zwischen dem FC Chelsea und Bayern München fand in der Allianz Arena statt.

Auch in diesem Jahr wird das Endspiel in der Königsklasse in München ausgetragen. Außerdem zwei Partien beim Final Four der Nations League.

Getty

Tickets für FC Bayern München vs. Inter Mailand: Wie viel kosten die Karten?

Während Tickets für die Bundesligaspiele des FC Bayern München zwischen 15 und 80 € kosten, steigen die Preise für Champions-League-Begegnungen an und verdoppeln sich in einigen Fällen sogar. Auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub können sich Fans Sitzplätze für das Spiel Bayern München gegen Inter Mailand ab 280 € bis zu 2.500 € und mehr sichern.

Tickets für FC Bayern München gegen Inter Mailand kaufen: So funktioniert's

Mit Ausnahme des Endspiels der Champions League könnt Ihr die Karten nicht direkt bei der UEFA kaufen. Stattdessen werden sie von den einzelnen Vereinen verkauft, die an der diesjährigen Ausgabe teilnehmen. Die Websiten der jeweiligen schaffen Abhilfe. Bei K.-o.-Spielen der Champions League ist die Kapazität immer begrenzt, und die Nachfrage übersteigt oft das verfügbare Kontingent - und da kommt StubHub ins Spiel.

Bei StubHub handelt es sich um eine Art Marktplatz für Live-Event-Tickets, wo auch Karten verkauft werden können, wer diese nicht nutzen will. Umgekehrt können Fans, die noch nach ein Ticket suchen, dann bei StubHub fündig werden und sich doch noch den Traum erfüllen, live dabei zu sein. StubHub ist ein gültiger Ticket-Wiederverkaufsmarkt und ein sicherer Ort für Fans, um Tickets zu kaufen. Die Website garantiert, dass Ihr rechtzeitig eine Eintrittskarte bekommt.

FC Bayern München vs. Inter Mailand: Übertragung live im TV und Livestream

Um die Champions League in dieser Saison live zu sehen, könnt Ihr zwischen Amazon Prime und DAZN wählen. Für die Partie zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand ist ersterer Anbieter zuständig.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Ihr benötigt also ein kostenpflichtiges Abonnement.