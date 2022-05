FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 33. Spieltag der Bundesliga trifft der alte und neue Meister FC Bayern München auf Abstiegskandidat VfB Stuttgart. Anstoß der Partie ist heute am Sonntag, den 8. Mai, um 17.30 Uhr.

Für die Bayern geht es nach dem Aus in der Champions League und dem bereits feststehenden Meistertitel sportlich um nicht mehr viel, dennoch will der deutsche Rekordmeister sicherlich mit einem Sieg im Rücken die Schale in Empfang nehmen.

Stuttgart hingegen braucht jeden Punkt für den Verbleib im Oberhaus, mit einer Niederlage in München ist für den VfB nur noch die Relegation möglich. Gelingt ihnen eine Überraschung?

FC Bayern gegen VfB Stuttgart: GOAL erklärt, wer das Traditionsduell im TV und LIVE-STREAM zeigt!

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live: Die Fakten

Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Begegnung FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Datum Heute, 8. Mai 2022 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Gibt es eine Free-TV-Übertragung?

Die schlechte Nachricht vorab: Wie bei den allermeisten Bundesliga-Spielen wird auch die heutige Partie zwischen dem FCB und dem VfB nicht im Free-TV übertragen!

Zeichen für den Frieden: Der #FCBayern wird bei seinem letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart, in dessen Anschluss die Meisterschale überreicht wird, ein weiteres Mal seine Haltung deutlich machen, dass der Krieg in der Ukraine ein Ende finden muss.



Mehr Infos. ⬇ — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2022

Die Rechte zur Übertragung der Bundesliga teilen sich in dieser Saison die beiden Anbieter Sky und DAZN - beide sind mit Kosten verbunden. GOAL klärt auf, wo die Begegnung zu sehen sein wird.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute im TV und LIVE-STREAM: DAZN zeigt die Bundesliga am Sonntag!

Treue Bundesliga-Fans dürften am Ende einer Saison bereits wissen, wie sich die einzelnen Anbieter die Spiele aufteilen. Falls Euch das noch nicht bekannt ist, klären wir gerne auf. DAZN hat bei allen Freitags- und Sonntagsspielen die Rechte an der Übertragung. Bei Sky bekommt Ihr am Samstag um 15.30 Uhr alle Spiele einzeln oder in der Konferenz und zusätzlich das Topspiel der Woche um 18.30 Uhr. Folglich ist Bayern gegen Stuttgart am Sonntag bei DAZN zu sehen.

Ob Ihr die Partie heute live auf Eurem Smart-TV oder unterwegs auf dem Tablet verfolgt, ist Euch überlassen. Wer eine gültige Mitgliedschaft bei DAZN hat, kann seinen Lieblingssport überall verfolgen. Einfach auf Eurem Endgerät die nötige App herunterladen, einloggen und los geht's!

Neben der Bundesliga gibt es für Fußballfans bei DAZN auch die Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und zahlreiche internationale Pokalwettbewerbe.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live im linearen TV: DAZN 1 überträgt die Begegnung live!

DAZN ist nur Streaming? Von wegen! Mittlerweile hat der Dienst aus Ismaning auch zwei lineare TV-Sender an den Start gebracht. Auf DAZN 1 und DAZN 2 laufen ausgewählte Programminhalte. Abrufen kann man die beiden Sender bislang jedoch nur via Sky oder Vodafone.

Bundesliga live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Jahresabo Monatsabo einmalig 274,99€ oder 24,99€ pro Monat 29,99€ pro Monat jährlich kündbar monatlich kündbar

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Sender: DAZN (STREAM), DAZN 1 (linear-TV)

DAZN (STREAM), DAZN 1 (linear-TV) Vorberichte: ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar: Uli Hebel

Uli Hebel Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Tobi Wahnschaffe

Der VfB gastiert am Sonntag beim @FCBayern München. Das Ziel für das Auswärtsspiel ist klar: punkten. #VfB | #FCBVfB 🗞️⬇️ https://t.co/kPI41vGMUC — VfB Stuttgart (@VfB) May 6, 2022

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung VfB Stuttgart:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live verfolgen: Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Wer kein Geld für DAZN ausgeben will, vom Spiel der Bayern gegen Stuttgart dennoch nichts verpassen will, dem bietet GOAL mit dem kostenlosen LIVE-TICKER eine Alternative!

Dort verpasst Ihr keine Chancen, Karten, Auswechslungen und erst recht keine Tore!

Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER zu Bayern gegen Stuttgart

