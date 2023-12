FC Bayern München: Vertragsstreit mit Alphonso Davies - wird er zum Verkaufskandidat?

Die Vertragsgespräche des FC Bayern mit Alphonso Davies sollen weiterhin kompliziert sein.

WAS IST PASSIERT? Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Alphonso Davies gestalten sich weiter schwierig. Das will Sky erfahren haben. Demnach fordere das Management des Linksverteidigers bis zu 13 Millionen Euro pro Jahr für einen Vertrag, der über 2025 hinausgeht. Der Rekordmeister sei im Moment aber nicht bereit dazu, ihm dieses Gehalt zu garantieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund dafür sei, dass der Kanadier zuletzt nicht durch Leistung überzeugt habe. Sollte er sich in den kommenden Wochen nicht deutlich verbessern, ist er sogar ein klarer Verkaufskandidat für den kommenden Sommer, heißt es im Bericht. Real Madrid wurde zuletzt mehrfach mit Davies in Verbindung gebracht. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2025 aus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison kommt Davies auf 20 Pflichtspiele für die Bayern (drei Vorlagen). Beim 1:5 gegen Eintracht Frankfurt wurde er nach schwacher Leistung in der Halbzeit ausgewechselt.