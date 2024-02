Uli Hoeneß ist von einer möglichen Rückholaktion des FC Bayern München von Hansi Flick als Nachfolger für Thomas Tuchel wohl nicht überzeugt.

WAS IST PASSIERT? Trotz der anhaltenden Krise wollen die Bayern-Bosse offenbar weiterhin an Thomas Tuchel als Trainer in München festhalten. Wie die Bild nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum berichtete, soll der 50-Jährige bis Saisonende Trainer bleiben. Jan-Christian Dreesen erklärte nach der Partie, dass Tuchel am kommenden Wochenende "selbstverständlich" noch Tainer des FC Bayern sein werde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es stehen aktuell auch keine passenden Nachfolger zur Verfügung. Hansi Flick, der von 2019 bis 2021 bereits an der Seitenlinie für den FC Bayern stand und mit dem Rekordmeister sieben Titel holte, wird seit geraumer Zeit als möglicher Tuchel-Nachfolger gehandelt. Doch dem Bericht zufolge soll Ehrenpräsident Uli Hoeneß von der Rückholaktion nicht überzeugt sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Ein Trainerwechsel ist beim FC Bayern München vorerst also nicht vorgesehen. Trotzdem wurden zuletzt weitere Nachfolger-Kandidaten gehandelt, sollte es zum äußeren kommen: darunter auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw und Trainerlegende Jose Mourinho.