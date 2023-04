FC Bayern München: Thomas Tuchel wünscht sich wohl Casemiro von Manchester United

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist offenbar scharf auf Casemiro. Der Brasilianer steht aber noch länger bei Manchester United unter Vertrag.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach Verstärkungen für den Kader im anstehenden Sommer-Transferfenster ist der FC Bayern offenbar bei Manchester United fündig geworden. Nach Informationen des kicker ist Thomas Tuchel ein großer Fan von Mittelfeldspieler Casemiro. Der FCB-Coach sei von den Fähigkeiten des Brasilianer beeindruckt und würde ihn gerne an die Isar lotsen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel will in der kommenden Saison einen defensiv denkenden Sechser, der seine Stärken im Abräumen vor der Kette hat in seinem Kader. Aus dem jetzigen erfüllen weder Joshua Kimmich noch Leon Goretzka oder Ryan Gravenberch diese Anforderungen, auch dem bereits fixen Neuzugang Konrad Laimer (RB Leipzig) traut man diese Aufgabe offenbar nicht zu.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Casemiro hat bei United allerdings noch ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier. Erst im vergangenen Jahr wechselte der 31-Jährige von Real Madrid zu den Red Devils. Mit den Königlichen wurde er unter anderem fünfmal Champions-League-Sieger.

Beiden Reds machte er in dieser Saison in allen Wettbewerben zusammen 44 Spiele. Der Brasilianer erzielte dabei fünf Tore und gab zudem sieben Vorlagen.