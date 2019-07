"Weißes Ballett": Der FC Bayern München präsentiert sein neues Auswärtstrikot

Vorbei sind die Zeiten, als die Bayern in mintgrünen Shirts auf fremden Plätzen aufgelaufen ist. Künftig tragen Lewandowski und Co. auswärts weiß.

Der wird in der neuen Saison auswärts fast komplett in weiß auflaufen. Der deutsche Rekordmeister präsentierte am Sonntag sein neues Auswärtstrikot für die Spielzeit 2019/20.

Wer freut sich auf Auswärts? ✈🚗🏟



Fast das gesamte Trikot ist dabei in Weiß gehalten. Die einzigen Elemente, die - neben dem bunten Vereinswappen - grau eingefärbt sind, sind das Sponsoren-Logo der Deutschen Telekom, das Adidas Logo, die drei typischen Streifen des Sportartikelherstellers auf den Ärmeln sowie ein graues Muster im unteren Bereich des Jerseys.

Im Online-Shop des FC Bayern gibt es das neue Auswärtstrikot in der Basis-Version ohne Flock oder zusätzliche Labels ab 89,95 Euro. Mit dem -Aufnäher und einem Namen des Wunschspielers kostet das weiße Trikot des FCB aktuell 102,95 Euro.

In Heimspielen laufen Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Co. in der nächsten Spielzeit, die der FC Bayern am 16. August gegen Hertha BSC eröffnet, ganz in Rot auf. Hier gibt's die Bilder des neuen Heimtrikots der Bayern.